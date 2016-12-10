Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) tarafından ASKON Genel Merkezinde düzenlenen ‘İşçi-İşveren İlişkilerinde Güncel Durum’ isimli panele konuşmacı olarak katıldı. Panelde konuşma yapan Bakan Müezzinoğlu programa katılan işadamlarına, işçi ve işveren arasındaki güncel durumla birlikte yapılan düzenlemeler hakkında bilgiler aktardı. Panelin sonunda ise Bakan Müezzinoğlu, ASKON ve Merkezi Yeterlilik Kurumu (MYK) arasındaki Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlanması işbirliği konusunda yapılan protokole imza attı.

"TÜRKİYE’NİN GENÇ NÜFUS ZENGİNLİĞİNİ İŞGÜCÜNE DÖNÜŞTÜRME NOKTASINDA YENİ TEDBİRLERE İHTİYACIMIZ VAR"

ASKON tarafından düzenlenen panel kapsamında konuşma yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Türkiye bir taraftan çok büyük bir zenginliği, bir taraftan da o zenginliği aktif iş gücüne dönüştürme konusunda yeni yeni tedbirlere ihtiyacı var. Bir defa çok büyük bir zenginliğimiz her bir yaşta 1 milyon 250 bin gencimiz var, bu genç sayımız çok büyük bir potansiyel oluşturuyor. Bu potansiyelimizin zayıf halkaları nedir. Bunu nitelikli işgücüne dönüştürebilmektir. Bugünkü pozisyonuyla baktığımız zaman 16 ile 24 yaş arasındaki 10 yaşta bulunan işgücümüzü yüzde 10 daha nitelikli hale getirdiğimiz zaman Türkiye çok farklı devrimi, çok değişimi ve dönüşümü, kabuk kırılmasını başarabilecek güçlü bir potansiyeli var" dedi

"KAYIT DIŞINDAN DOLAYI YAKLAŞIK 60 MİLYARLIK BİR KAYBIMIZ VAR"

Çalışma hayatında bulunan kayıt dışı çalışanlarla ilgili mücadelenin süreceğini belirten Bakan Müezzinoğlu, "14 yıllık süreç içerisinde kayıt dışılığı yüzde 52’lerden yüzde 33’lere indirmiş bir iktidarımız var. Ama baktığımız zaman henüz daha 3’de 1 kayıt dışı var. Kayıt dışılığı bir puan düşürebilmeyi başardığımız zaman karşılığında 1.9 milyar yani yaklaşık 2 milyarlık bir kayıt dışılığın kayıt içine alınması yaklaşık 2 milyarlık bir kamu gelirine SGK veya hak edilen vergiler ve diğer taraftan alıp da kayıt dışından alamadığımız bir kaybımızı telefi etmiş oluyoruz. Bu yaklaşık 3’te 1 olduğuna göre ve bu her puan yaklaşık 2 milyar olduğuna göre, kayıt dışımızı yüzde 30 kabul ediyorsak yaklaşık 60 milyarlık bir kaybımız var. Sonuç olarak kayıt dışıyla olan mücadelemizi çok daha güçlü ve daha dinamik vermemiz gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

"ŞUANDA ÇALIŞANLARIMIZIN YAKLAŞIK YÜZDE 80’İ KIDEM TAZMİNATINDAN İSTİFADE EDEMİYOR"

Kıdem tazminatının önemine değinen Bakan Müezzinoğlu, "Bugün için kıdem tazminatı fonu bizim iş dünyamızla ilgili işverenle-işçi arasında huzurun güvenin çok daha iyi noktaya gelebilmesi adına önemli. Hakların işverende veya hakların sendika tarafından korunduğu bir yapıdan ziyade hakların yasal olarak hukukunun kurulduğu ve onun güvende olduğu adrese toplanmasından yarar var. Şuanda çalışanlarımızın yaklaşık yüzde 80’i kıdem tazminatından istifade edemiyor. Çalışanların kıdem tazminatından istifade edemediği, haklarının kaybolduğu, hakların buharlaştığı bir sürecine müsaade etmek doğru değil, hakkaniyetli değil" ifadelerini kullandı.

"MİLLETÇE YAPILAN BİR MİLLİ DURUŞTUR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısından sonra dolarlarını bozdurarak TL’ye destek veren vatandaşlara teşekkür eden Bakan Müezzinoğlu, "Bu millet mücadeleyi çok yönlü olarak başarabilen bir millettir. Döviz üzerinden, dolar üzerinden farklı spekülasyonları oluşturarak ülke ekonomisini ve milletin milli menfaatlerini zedeleyecek kapalı kapılar arkasında alınan kararları bozmak açısından bu milletin önemli bir feraseti var. Bu feraseti gündeme getiren Sayın Cumhurbaşkanımıza ben çok teşekkür ediyorum. Ben inanıyorumki kapalı kapılar arkasında yapılan oyunları, bazen kredi notuyla, bazen de döviz ve dolar üzerinde yapılan bazı spekülatif hareketlere karşı milletçe yapılan bir milli duruştur. Bu milli duruşa imkanı olan ve birikimi olan bütün vatandaşlarımızda destek veriyor vermeye de devam edecektir. Ben de milletimize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.