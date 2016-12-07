Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel İşçiler Sendikası’nı (DİSK-Genel İş) ziyaret etti. Bakan Müezzinoğlu, DİSK Genel Başkanı Kani Beko ile görüşmesinin ardından basın mensupları ile bir araya geldi.

Bakan Müezzinoğlu, karşılıklı iyi niyet, samimiyet, çözüm odaklı çalışmalarla tarafların ideal, arzu ettiği nokta da olmasa bile daha iyi bir noktanın yakalanabileceği bir süreci birlikte başarabilmeyi temenni ettiğini belirterek, “İstihdam bizim en önemli konu başlığımız. Birinci önceliklimiz mevcut istihdamı koruyabilmek hemen peşine artı istihdam oluşturacak projeleri ve destekleri sağlayabilmek, istihdamda olan insanımızın standardını olabildiğince daha iyi noktaya taşıyabilmek. İstihdamda olan insanımızın standardını yükseltebilecek en önemli adımlardan biri de asgari ücret. Dün itibariyle Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına başladı. Ümit ederim ki bu anlamda hem istihdamı koruyacak hem çalışanımızın hak ve hukukunu iyileştirecek bir sonuca herhalde 2-3 hafta sonra geleceğiz. Yapabileceğimizin azamisini yapma gayreti içinde olacağımızı belirtmek isterim” diye konuştu.

KAYYUM ATANAN BELEDİYELERDEN ÇIKARILAN İŞÇİLER

DİSK’in kayyum atanan belediyelerdeki haksız işten çıkarmalar konusundaki duyarlılıklarına teşekkür eden Bakan Müezzinoğlu, “Hiç kimsenin haksız işten olması, alın teriyle oynanmasını doğru bulmayız ve bunun tarafında da olmayız. Burada önemli olan çalışanın hak ve hukukunu korumak ama diğer taraftan da terörle veya FETÖ terör örgütüyle bir bağlantısı varsa bu neticede millete ve devlete bedel ödetecek bir noktadaysa bunu da tabii hep birlikte hoş görmemiz mümkün değil. Taşeron konusu veya hizmet alımı ile istihdam konusu hükümet olarak siyasi karar da vermemiz gereken bir konu başlığı, çalışmalarımız devam ediyor. Arzu ederiz ki talep edilen şekilde sonuçlandıralım ama neticede sırtımızda yumurta küfesi var, yumurtaları kırmadan taşımak gibi bir görevimiz ve sorumluluğumuz da var. Çünkü ekonominin istikrarını bozduğunuzda 80 milyonun hep birlikte bedel ödediği süreçlere dönmeyi de arzu etmiyoruz ama bütün parametreleri de değerlendirerek önümüzdeki günlerde bu konu hükümetin gündeminde bir karar bağlanması yönünde çalışmaları yaptığımızı ifade etmek isterim. 2002 yılında bin dolara 6.6 asgari ücretlinin çalıştığı günden, doların rekor kırdığı konjonktürde bin dolara çalıştırılan asgari ücretli sayısı 1.8. Şimdi 6.6’dan 1.8’e indirilebilmiş olması asgari ücretle çalışanın nereden nereye geldiğinin bir ispatıdır ama bunu yeterli görüyor cümlesini söylemek farklı bir şey gelinen noktayı kademe kademe izlemek farklı bir şey. Birbirimizi anlama derdi, daha iyisini başarabilme derdi, hakkaniyetli, bir yolculuğu birlikte her konuda anlaşamasak bile anlaşabilme ve birbirimizi anlayabilme sorumluluğunu önümüzdeki süreçte daha iyi yerine getirebiliriz. Kıdem tazminatı konusu, ben özellikle çalışan, alın teri döken işçilerimiz adına baktığımda kıdem tazminatının şu an kıdem tazminatından istifade eden orana baktığımızda bu oran hiçbir zaman 20’yi bulmuyor veya geçmiyor. Yüzde 80’in çok ciddi bir mağduriyeti var. Burada güvencenin ve hakkaniyetin merkeze alındığı, yani adil olmalı, hakkaniyetli olmalı ve güvencelik olmalı. Bu iki kelimenin merkezde olduğu ve geleceği sürdürülebilir ve geliştirilebilir bir sistemi hep beraber paylaşarak getirmemiz lazım yoksa diğer türlü kazanımları koruyabilen yüzde 15’lik kitleyi merkeze alarak, yüzde 85’i 90’ı yok farz ederek bir yolculuğu başarabilmemiz de doğru ve vicdani olmaz. Hakları koruyan, adil olan, sürdürülebilir olan, güvenceli olan bir yapıyı beraber çözme gayreti içinde olacağız” ifadelerini kullandı.

21 YAŞ ALTININ ASGARİ ÜCRETİ DÜŞÜRÜLECEK Mİ?

Bakan Müezzinoğlu bir gazetecinin, işverenin sıfır zam talebi ve 21 yaş altındaki asgari ücretlinin maaşının daha düşürülme talebi iddiası ile ilgili sorusu üzerine, “Her türlü iddia ve her türlü talep bu atmosferde geçerlidir ve her türlü iddia ve talep masada değerlendirilir” cevabını verdi.

Bakan Müezzinoğlu, kıdem tazminatı ile ilgili çalışmanın sonucunun ne zaman paylaşılacağıyla ilgili soru üzerine, “Çalışma henüz tamamlanmadı. Muhtemelen seneye, yani 25 gün sonra” diyerek esprili bir yanıt verdi.

İŞÇİNİN TALEPLERİ

DİSK Genel Başkanı Kani Beko ise işçilerin taleplerini dile getirerek, “Türkiye Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) üyesi olduğundan dolayı mutlaka ILO kriterleri Türkiye’de uygulansın. İş yerlerine gittiğimiz zaman işçi arkadaşlarımızın yüzde 90 oranında talebi, iş yerlerinde taşeron olarak çalışan işçi kardeşlerimize mutlaka ayrımsız kadro verilmesi ile ilgili görüşlerimizi ve düşüncelerimizi de daha önce Sayın Bakanımızla görüştüğümüzde iletmiştik, bu konuyla ilgili de çok ciddi bir çalışma yapılmasıyla ilgili talebimiz var. Bir de son dönemlerde 10’a yakın salon toplantısı yaptık Mardin’de, Diyarbakır’da, Batman’da, İzmir’de, İstanbul’da, Ankara’da kesinlikle mevcut kıdem tazminatları yasasının bu haliyle kalması gerektiğini talep ediyor. Bizim son kalemiz olan kıdem tazminatlarına işçi kardeşlerimiz kesinlikle dokunulmasını istemiyorlar. Genelde Doğu ve Güneydoğu’da kayyum atanan belediyelerde hiç hak etmediği halde, yıllarca belediyede çalışmış, karakolun önünden bile geçmemiş arkadaşlarımızı işten attılar. Sayın Bakanımızla tekrar bir görüşme yaparak haksız yere atılmış olan belediye işçisi kardeşlerimizin tekrar işe alınmasıyla ilgili mutlaka bir talebimiz olacak. Son olarak da 9 milyona yakın emekli kardeşlerimizin sorunları var. DİSK, 2015 yılında İTÜ’de çok önemli ve ciddi bir çalışma yaptı, ülkenin en iyi ekonomistleriyle yapmış olduğumuz çalışmalarda bu yıl yapmış olduğumuz çalışmada asgari ücretin 2017 yılında çalışan 5,5 milyon asgari ücretli işçi ve dolayısıyla 8,5 milyona yakın asgari ücret zammından faydalanacak olan işçi kardeşlerimize yılbaşında asgari ücretli kardeşlerimiz bir müjde bekliyorlar. Bizim teklifimiz, 4 kişilik bir aile üzerinde ama Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda yapılan çalışmalar 1 kişi üzerinden yapıldığından dolayı 4 kişilik bir aile içerisinde bu ücretin yeteceğini sanmıyorum. Böyle bir çalışmanın yapılmasını ve 2017 yılında asgari ücretle çalışan işçi kardeşlerimizin de asgari ücretin en az 2 bin lira olmasını talep ediyorlar” şeklinde konuştu.

Beko, konuşmasının ardından bakan Müezzinoğlu’na DİSK’in yapmış olduğu çalışmalar dosyasını verdi.