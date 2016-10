AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nın düzenlediği 42 danışma toplantısına katılan Bakan Mehmet Müezzinoğlu, “AK Parti, milletin vicdanını en üstte tutar. Çünkü AK Parti, milletin vicdanın süzülerek gelen yapısıdır. Bizim 240’ın üzerinde şehidimiz var. 2 bin 100’ün üzerinde gazimiz var. Hainlerin 80 milyon insana yaşattığı karanlık bir gece var. Gerçek mağdurların başımızın üstünde yeri var. Nasıl bir şehidimiz vatan için bedel ödediyse, nasıl gazimiz vatan için bedel ödediyse, nasıl vatandaşlarımız demokrasi ve milli iradeye sahip çıkmak için sokaklara çıktıysa, burada da gerçekten mağdur olanlar, 2 ay vatan için mağduriyet yaşasın. Mağdurum diye feryat etmesin. Bugün bir şehit annesi feryat ediyor mu? Masum ve mağdurum diyenlere kapımız açık. Bu anlamda bütün değerlendirmeleri yapıyoruz. Kamuoyu algısı oluşturmak FETÖ’nün sözcülüğü ve maşalığıdır" diye konuştu.

2015 yılından bu yana, sokağa çıkma yasağı ilan edilen Hakkari, Şırnak ve Diyarbakır’da 50 bin ailenin evlerinden olduğunu, bunların hepsinin masum olduğunu hatırlatan Müezzinoğlu, "Masum olan 50 bin aileye devlet olarak bütün gücümüzle sahip çıktık. Hiç orada mağdurum diye bağıranını gördünüz mü? Hiç orada mağdurların avukatlığını yapan siyasileri gördünüz mü? 50 bin aile mağdur oldu. Niye bunları mağdur ediyorsunuz diye bugün FETÖ’nün mağduriyet sözcülüğünü yapan siyasi sözcüleri orada gördünüz mü? Ülkeyle ilgili tuzak kuranların ateşine odun taşıyan bir anlayışı burada görmek lazım. Birileri o ateşe odun taşıyor. Böyle bir mağduriyete AK Parti ve hükümet olarak asla zemin hazırlamadık. Bütün bakanlıklarımızla, bakan yardımcılarının başkanlığında, önceki komisyondan ayrı bir komisyon kurduk. Mağduriyetleri yeni kurduğumuz bu komisyonlarda değerlendiriyoruz. Burada bir farklı boyut daha var; anne ve baba geliyor, feryat ediyor. Benim evladım asla FETÖ'cü değil diyor. Anneye sorduğunda evladı pırıl pırıl, ama belgeye baktığında hiç de öyle değil” dedi.

“365 bin fazla istihdam almamıza rağmen işsizlik 0.6 arttı”

İşsizlik rakamlarını da açıklayan Müezzinoğlu, “Göreve başladığımın ilk haftasında işsizlik rakamları açıklandı. Türkiye’de bir önceki döneme göre 9.6 olan işsizlik oranı 0.6 artarak 10.2 oldu. İşsizlik oranında 0.6’lık bir artış var. Nasıl oldu diye analiz yaptığımda şunu gördüm; 9.6 olan önceki dönemdekine göre 365 bin ilave istihdam sağlamamıza rağmen, 0.6 artış görüyoruz. Genç istihdamında artış var. Kadın istihdamının stokları fazla olduğu için, her gün kadın istihdamında da artış var. Biz geçen döneme göre 365 bin daha fazla istihdam sağlamamıza rağmen, 0.6 işsizlik oranımız artıyor. Bu bize şunu gösteriyor; siyasi ve ekonomik istikrar, büyüme ve o hedeflere bu ülkeyi taşırken, her yıl 1 milyon 200 bin kişiye istihdam sağlamak yetmiyor. Her yıl 1 milyon 500 bin insana istihdam sağlayacak bir büyümeyi başarmamız lazım” şeklinde konuştu.

Müezzinoğlu, toplantıda Bursalı 15 Temmuz gazisi Abdurrahman Kafkas’a Kur'an-ı kerim ve Türk bayrağı hediye etti.