Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Politika
  •  » Müezzinoğlu: 'Mağdur olan 462 kişi görevine iade edildi'

Müezzinoğlu: 'Mağdur olan 462 kişi görevine iade edildi'

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, “Bir mağduriyet söylemidir gidiyor. Birileri FETÖ’nün sözcülüğünü yapıyor. Kendi bakanlığımda memuriyetten çıkarılan 785 kişiden görevine iade edilen 462 kişi var. 247 kişi de inceleme safhasında” dedi.

Müezzinoğlu: Mağdur olan 462 kişi görevine iade edildi

08 Ekim 2016 18:36

AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nın düzenlediği 42 danışma toplantısına katılan Bakan Mehmet Müezzinoğlu, “AK Parti, milletin vicdanını en üstte tutar. Çünkü AK Parti, milletin vicdanın süzülerek gelen yapısıdır. Bizim 240’ın üzerinde şehidimiz var. 2 bin 100’ün üzerinde gazimiz var. Hainlerin 80 milyon insana yaşattığı karanlık bir gece var. Gerçek mağdurların başımızın üstünde yeri var. Nasıl bir şehidimiz vatan için bedel ödediyse, nasıl gazimiz vatan için bedel ödediyse, nasıl vatandaşlarımız demokrasi ve milli iradeye sahip çıkmak için sokaklara çıktıysa, burada da gerçekten mağdur olanlar, 2 ay vatan için mağduriyet yaşasın. Mağdurum diye feryat etmesin. Bugün bir şehit annesi feryat ediyor mu? Masum ve mağdurum diyenlere kapımız açık. Bu anlamda bütün değerlendirmeleri yapıyoruz. Kamuoyu algısı oluşturmak FETÖ’nün sözcülüğü ve maşalığıdır" diye konuştu. 

2015 yılından bu yana, sokağa çıkma yasağı ilan edilen Hakkari, Şırnak ve Diyarbakır’da 50 bin ailenin evlerinden olduğunu, bunların hepsinin masum olduğunu hatırlatan Müezzinoğlu, "Masum olan 50 bin aileye devlet olarak bütün gücümüzle sahip çıktık. Hiç orada mağdurum diye bağıranını gördünüz mü? Hiç orada mağdurların avukatlığını yapan siyasileri gördünüz mü? 50 bin aile mağdur oldu. Niye bunları mağdur ediyorsunuz diye bugün FETÖ’nün mağduriyet sözcülüğünü yapan siyasi sözcüleri orada gördünüz mü? Ülkeyle ilgili tuzak kuranların ateşine odun taşıyan bir anlayışı burada görmek lazım. Birileri o ateşe odun taşıyor. Böyle bir mağduriyete AK Parti ve hükümet olarak asla zemin hazırlamadık. Bütün bakanlıklarımızla, bakan yardımcılarının başkanlığında, önceki komisyondan ayrı bir komisyon kurduk. Mağduriyetleri yeni kurduğumuz bu komisyonlarda değerlendiriyoruz. Burada bir farklı boyut daha var; anne ve baba geliyor, feryat ediyor. Benim evladım asla FETÖ'cü değil diyor. Anneye sorduğunda evladı pırıl pırıl, ama belgeye baktığında hiç de öyle değil” dedi.

“365 bin fazla istihdam almamıza rağmen işsizlik 0.6 arttı”
İşsizlik rakamlarını da açıklayan Müezzinoğlu, “Göreve başladığımın ilk haftasında işsizlik rakamları açıklandı. Türkiye’de bir önceki döneme göre 9.6 olan işsizlik oranı 0.6 artarak 10.2 oldu. İşsizlik oranında 0.6’lık bir artış var. Nasıl oldu diye analiz yaptığımda şunu gördüm; 9.6 olan önceki dönemdekine göre 365 bin ilave istihdam sağlamamıza rağmen, 0.6 artış görüyoruz. Genç istihdamında artış var. Kadın istihdamının stokları fazla olduğu için, her gün kadın istihdamında da artış var. Biz geçen döneme göre 365 bin daha fazla istihdam sağlamamıza rağmen, 0.6 işsizlik oranımız artıyor. Bu bize şunu gösteriyor; siyasi ve ekonomik istikrar, büyüme ve o hedeflere bu ülkeyi taşırken, her yıl 1 milyon 200 bin kişiye istihdam sağlamak yetmiyor. Her yıl 1 milyon 500 bin insana istihdam sağlayacak bir büyümeyi başarmamız lazım” şeklinde konuştu.
Müezzinoğlu, toplantıda Bursalı 15 Temmuz gazisi Abdurrahman Kafkas’a Kur'an-ı kerim ve Türk bayrağı hediye etti. 

Etiketler: Mehmet Müezzzinoğlu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!