Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Politika
  •  » Müezzinoğlu: 'Siyasi düşüncelerimiz farklı olabilir ama insanımızın sorunları ortak'

Müezzinoğlu: 'Siyasi düşüncelerimiz farklı olabilir ama insanımızın sorunları ortak'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, siyasette farklı siyasi tercihlerin olmasının demokrasinin gereği olduğunu, ancak insanların sorunlarının aynı olduğunu söyledi.

Müezzinoğlu: Siyasi düşüncelerimiz farklı olabilir ama insanımızın sorunları ortak

20 Kasım 2016 12:53

Kırklareli’de bir hotelde düzenlenen, Trakya illeri valilerinin, belediye başkanlarının, SGK il müdürleri ve milletvekillerinin katıldığı Trakya Bölgesi Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, “Bir pazar sabahında Kırklarelimizde Trakya Bölgesinde Çalışma Bakanı olarak bölge sorunlarını değerlendireceğimiz bir toplantıda sizlerle olmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak öncelikle büyükşehirlerde yaptığımız bu toplantıların ilkine Tekirdağ'da başlamıştık. Burada büyükşehirlerimizde özellikle ticaret ve sanayi odası, borsası, esnaf odası, sendika ve sendika temsilcileri diğer sivil toplum örgütleri, belediye başkanlarımız, siyasi partilerimizin Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi il başkanlarının ve milletvekillerini davet ettiğimiz valimizin ev sahipliğini yapmış bu toplantıları büyükşehirler düzeyinde yaklaşık 6 büyükşehrimizde yaptık. Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Antalya gibi ama bir farklı formatını da Trakya bölgesi olarak yapalım dedik. Baktık Kırklareli'ye ve Edirne'ye sıra zor gelecek, büyük şehirlere zor gelecek. O zaman haksızlık olacak dedik. Yalnız Kırklareli değil Trakya'mızın çalışma hayatıyla ilgili gerekse ortak sorunlarıyla ilgili önlemleri, talepleri sıkıntıları, sorunları değerlendireceğimiz değerlendirme toplantısını yapacağız. Bu toplantının hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah belirli süreçlerle bir arada olmayı temenni ediyorum. Siyasette farklı siyasi tercihlerimiz olacak. Bu bir demokrasinin gereği. Ama insanımızın sorunları ortak. Bölgemizin sorunları ortak. Bu toplantı inşallah bölgemize katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.
Bakan Müezzinoğlu’nun konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Kaner Akaner - Yakup Güler 

 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!