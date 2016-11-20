Kırklareli’de bir hotelde düzenlenen, Trakya illeri valilerinin, belediye başkanlarının, SGK il müdürleri ve milletvekillerinin katıldığı Trakya Bölgesi Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, “Bir pazar sabahında Kırklarelimizde Trakya Bölgesinde Çalışma Bakanı olarak bölge sorunlarını değerlendireceğimiz bir toplantıda sizlerle olmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak öncelikle büyükşehirlerde yaptığımız bu toplantıların ilkine Tekirdağ'da başlamıştık. Burada büyükşehirlerimizde özellikle ticaret ve sanayi odası, borsası, esnaf odası, sendika ve sendika temsilcileri diğer sivil toplum örgütleri, belediye başkanlarımız, siyasi partilerimizin Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi il başkanlarının ve milletvekillerini davet ettiğimiz valimizin ev sahipliğini yapmış bu toplantıları büyükşehirler düzeyinde yaklaşık 6 büyükşehrimizde yaptık. Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Antalya gibi ama bir farklı formatını da Trakya bölgesi olarak yapalım dedik. Baktık Kırklareli'ye ve Edirne'ye sıra zor gelecek, büyük şehirlere zor gelecek. O zaman haksızlık olacak dedik. Yalnız Kırklareli değil Trakya'mızın çalışma hayatıyla ilgili gerekse ortak sorunlarıyla ilgili önlemleri, talepleri sıkıntıları, sorunları değerlendireceğimiz değerlendirme toplantısını yapacağız. Bu toplantının hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah belirli süreçlerle bir arada olmayı temenni ediyorum. Siyasette farklı siyasi tercihlerimiz olacak. Bu bir demokrasinin gereği. Ama insanımızın sorunları ortak. Bölgemizin sorunları ortak. Bu toplantı inşallah bölgemize katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Bakan Müezzinoğlu’nun konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Kaner Akaner - Yakup Güler



