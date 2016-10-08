Bakan Mehmet Müezzinoğlu, Bursa’da siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum örgütleri temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Toplantıya MHP Genel Sekreteri İsmet Büyük Ataman, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala ile sivil toplum temsilcileri katıldı. Ankara'daki intihar bombacılarının kendilerini patlatmalarını değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, “Bu sabah Ankara’da terör eylemi hazırlığı içinde olan iki teröristin yakalanacaklarını anlayınca kendilerini patlatarak imha etmeleri sonucu ülkemiz ve milletimiz büyük bir felaketten kurtulmuş oldu. Milletimize geçmiş olsun diyorum. Bu tür terör eylemlerinde emniyet teşkilatımızın yakın takibi çok önemli. Son dönemlerde yoğun bir şekilde eylemler hazırlık safhasında önleniyor. Bunlar emniyet teşkilatımız açısından takdire şayan. Teşkilatımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak iki hafta önce Tekirdağ’da geçtiğimiz hafta Sakarya’da ilin sivil toplam örgütleriyle ve siyasi temsilcileriyle kahvaltılı toplantıda bir araya gelerek, bu vilayetlerin ve çalışma hayatının meselelerini değerlendirdiklerini anlatan Müezzinoğlu, "Yapılabilecekleri yapmak, yapılması gerekenleri de belirlemek için toplanıyoruz. İl dinamiklerine katkı sağmak için yaptığımız bu toplantıların üçüncüsünü, milletvekili olduğum Bursa’da gerçekleştiriyoruz. Kahvaltıdan sonra sivil toplum örgütleri temsilcilerinin taleplerini alacağız. Siyasi parti temsilcilerimizin il başkanları burada. Onların ve milletvekillerimizin değerlendirmelerini alarak, Bursa adına ortak akılla hareket edeceğiz. Hep birlikte daha güzelini yapabilme gayreti içerisinde olacağız” dedi.

Toplantı basına kapalı olarak devam etti.



Burak Türker

