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Müezzinoğlu’ndan BTTDD Bursa Şubesi’ne ziyaret

Eski bakanlardan Bursa Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) Bursa Şubesi’ni ziyaret etti. Müezzinoğlu, "Birlik ve beraberliği gelecek vizyonumuza iyi koyduğumuzda, dünyada birçok şeyi kendi arzu ettiğimiz gibi değiştirme gücümüzün olduğumuza inanıyorum" dedi.

Müezzinoğlundan BTTDD Bursa Şubesine ziyaret

31 Ekim 2017 21:18

Müezzinoğlu, üyesi olduğu Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) Bursa Şubesi'ni ziyaret etti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Abdülkadir Karlık'ın eşlik ettiği ziyarette konuşan Müezzinoğlu, “Burada en büyük ihtiyacımız birlik ve beraberlik. Türk milleti olarak birlik ve beraberlik içinde güçlü, mayası sağlam bir milletiz. Birlik ve beraberliği gelecek vizyonumuza iyi koyduğumuzda, dünyada birçok şeyi kendi arzu ettiğimiz gibi değiştirme gücümüzün olduğumuza inanıyorum'' diye konuştu.

“Ne kadar şükretsek az”

BTTDD Bursa Şubesi Başkanı Ali Eminlatif de Türkiye'de yaşayan Batı Trakya Türklerinin sorunlarının büyük ölçüde çözüm bulmasında Sağlık ve Çalışma Bakanlıkları görevlerinde bulunan Bursa Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu ile Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun büyük payı olduğunu belirtti. Eminlatif, “'Kendilerine ne kadar teşekkür etsek azdır. Gerçekten bu noktada Batı Trakya Türklerinin Mehmet ağabeyi bir tarih yazdı. Umarım Yunanistan'da yaşayan Batı Trakya Türkleri de Lozan'dan doğan haklarına bir an önce kavuşur ve sorunlar son bulur'' dedi.

Ziyaretin sonunda Eminlatif, Müezzinoğlu ile Abdülkadir Karlık'a birer hediye takdim etti.

Etiketler: Eski bakanlardan Bursa Milletvekili Mehmet Müezzin

 

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