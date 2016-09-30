Bir dizi ziyaretler için geldiği Sakarya’da İhsaniye Camii'nde Cuma namazını kılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli, Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeki Toçoğlu ve beraberindeki heyet ile Karaağaç Bulvarı’nda esnaf ziyareti yaptı. Girdiği iş yerlerinde esnaf ile sohbet eden Bakan Müezzinoğlu, çay ocağında basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

Kamu kurumlarına girişte KPSS şartı aranmadığı iddialarının sorulması üzerine konuşan Müezzinoğlu, “Böyle bir iddianın sahibi kimse ona sormak lazım. Kamu alımlarındaki statüler belli. Yalnız İçişleri Bakanlığımızın emniyet teşkilatına KPSS şartı aramadan alacağını biliyoruz. Onun dışında KPSS ve mülakat sistemi var. Bu da zaten kamunun bildiği bir şey” dedi.

Bilal Bilir - Remzi Şimşek