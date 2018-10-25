Müftü atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan kararlara göre, Çorum Müftüsü Ahmet Akın, Muğla Müftüsü Abdurrahman Koçak ve Kilis Müftüsü Mahmut Karatepe görevden alındı. Sakarya Müftülüğüne Şanlıurfa Müftüsü İhsan Açık, Muğla Müftülüğüne İbrahim Öcüt, Kilis Müftülüğüne Abdurrahman Şahin, Şanlıurfa Müftülüğüne Mehmet Taştan, Kastamonu Müftülüğüne Ahmet Sözen atandı.

Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

Caner Ünver