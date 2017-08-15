Müftülere nikah yetkisi ne getirecek

Konuyla ilgili açıklama yapan Avukat Burak Evci, bu uygulamanın resmi nikah kıyma yetkisi olan devlet memurlarının sayısını artırarak özellikle kırsal kesimde tercih edilen hiçbir resmiyeti olmayan imam nikahlarının önüne geçeceğini vurguladı.

Kanun tasarısında yer alan “dış temsilciliklere” ibaresinden sonra “il ve ilçe müftülüklerine” nikah yetki ibaresinin eklenmesinin üzerine başlayan tartışmalarla ilgili olarak Avukat Burak Evci, “Kanun tasarısıyla 5490 sayılı kanunun 22. Maddesinin ikinci fıkrasına “dış temsilciliklere” ibaresinden sonra gelmek üzere, “il ve ilçe müftülüklerine” ibaresinin eklenmesi öngörülmüştür. Tasarı metninden anlaşılacağı üzere imamların nikah kıyması gibi bir durum söz konusu değildir. Tasarıda il ve ilçe müftülüklerine de evlendirme memurluğu yetkisi verilmesi düzenlenmiştir ki, tasarının şu halinde müftüler tarafından imamların görevlendirilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Tasarı imam nikahını resmileştiren bir düzenleme olarak görülmemelidir.

Yine aynı şekilde çeşitli çevrelerce müftülere evlendirme memurluğu yetkisi verilmesi çocuk yaşta evliliklerin ve çok eşliliğin artıracağı yönünde eleştirilmekte. Bu endişenin de yersiz olduğunu belirten Avukat Evci, “Kanun maddesine müftüler eklenmeden önce evlendirme memurluğu yetkisi ve görevini yerine getirenler hukuka aykırı ve keyfi bir şekilde nikah kıyamıyorlarsa müftüler de bu yetki sınırları içinde görev yapacaklar. Bu değişiklikle resmi nikah kıyma yetkisi olan devlet memurlarının sayısında artış olacak. Ve bu uygulama hiçbir resmiyeti olmayan kadınların mağduriyetine neden olan özellikle kırsal kesimde tercih edilen imam nikahlarınınönüne geçerek resmi nikahı teşvik edecek” dedi.

