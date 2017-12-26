Diğer
Kategoriler

Müftülük, modern binasına kavuşuyor

Körfez Belediyesi tarafından yapımı üstlenin yeni müftülük binasında sona yaklaşıldı.

Müftülük, modern binasına kavuşuyor

26 Aralık 2017 23:58

Körfez Belediyesi tarafından yapımı üstlenilen Körfez Müftülüğü’nün yeni hizmet binasında sona doğru gelindi. Dört katlı olarak inşa edilen ve içerisinde kuran kursu, mescit, 300 kişilik konferans salonu ve hizmet birimlerinin olduğu dört katlı hizmet binası, modern görünüme kavuştu. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz ve birim müdürleri ile birlikte iç tefrişatın devam ettiği Körfez Müftlüğü binasında incelemelerde bulundu.

Yeni müftülük binasının ilçe için bir ihtiyaç olduğunu belirten Başkan İsmail Baran, “Körfez Belediyesi olarak Körfez Müftülüğümüzün yeni hizmet binasının inşaatını tamamladık, şimdi iç tefrişatını gerçekleştiriyoruz. Bina, din hizmetlerinin verilmesinde her türlü alt yapıya sahip olacak. İlçemizde milli ve manevi değerlere bağlı nesil yetiştirilmesi için, İslami hizmetlerin daha sağlıklı ortamda verilmesi için önemliydi. Biz her zaman bu milletin dinini, asli bilgilerini birinci kaynaktan, ehil ellerden öğrenmeleri için diyanetin yapacağı bu hizmetler önemliydi. Hayırlı hizmetler yapacaklardır. İlçemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran daha sonra çalışmaların sürdüğü birimleri gezdi, bilgi aldı.

Murat Kanber
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç