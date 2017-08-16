Müftülükten uyarı: 'Bıçağı hayvana göstermeyin'

Samsun İl Müftü Vekili Osman Ayas, kurbanlık alırken ve keserken dikkat edilmesi gereken hususları anlattı. Kurbanın Allah’a yakınlaşmak olduğuna dikkat çeken Ayas, “Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar kurban edilebiliyor. Bu kurban edilme meselesinde tabii bu hayvanların yaşları önemli. Koyun ve keçinin en az 1 yaşında olması gerekiyor kurbanlık olabilmesi için. Sığır cinsi dediğimiz hayvanların da 2 yaşını tamamlaması gerekiyor. Deve ise 5 yaşını bitirmiş olması gerekiyor. Bizim bölgemizde pek deve olmadığından biz sığır cinsi hayvanları genelde kurban ediyoruz. İkinci olarak ise bu hayvanları Allah’ın rızasını kazanmak için kurban edeceğiz. Bu nedenle bunların en güzel olması gerekir. Hayvana baktığınızda gözle görülür bir kusuru olmamalıdır. Bunlar zaten kitaplarımızda da var. Gözü kör olmayacak, ayağı topal olmayacak gibi değişik özellikler sayılmıştır. Gösterişi ve güzelliğine dikkat ederek hayvanlarımızı alacağız” diye konuştu.

“Bıçağı hayvana göstermeyin”

Hayvanlara kurban edilirken eziyet edilmemesi konusunda da uyarı yapan Ayas, “Bu hayvanlara eziyet etmeden usulüne uygun bir şekilde kesmemiz gerekiyor. Bıçağın onlara gösterilmemesi gerekir. Hatta kitaplarda bıçağın iyi biletilmesi ve hayvana gösterilmemesi gerektiği yer alıyor. Biz hayvanlarımıza olabildiğince şefkatli yaklaşmalıyız. Onlara eziyet etmemeliyiz” şeklinde konuştu.

Şahin Binici