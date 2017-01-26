Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Müftüoğlu’ndan 1915 olayları açıklaması

Müftüoğlu’ndan 1915 olayları açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, “Ülkemiz, 1915 olayları konusundaki belgelerin ele alınacağı ortak bir tarih komisyonu oluşturulması yönündeki iradesinin arkasındadır” dedi.

Müftüoğlundan 1915 olayları açıklaması

26 Ocak 2017 23:26

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Danimarka Parlamentosunun 26 Ocak 2017 tarihinde kabul ettiği 1915 olaylarına ilişkin kararı hakkındaki bir soruyu cevapladı. Danimarka Parlamentosu’nun, 1915 olayları bağlamında, tarihi meselelere ilişkin anlaşmazlıkların çözüm yerinin parlamentolar ve hükümetler olmadığını vurgulayan 26 Ocak 2017 tarihli kararını memnuniyetle karşıladığını kaydeden Müftüoğlu, “Parlamentoya alınan, 1915 olaylarına ilişkin tartışmaların Türkiye’de özgürce yapılabildiğini ve her türlü fikrin serbestçe ifade edilmekte olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Ülkemiz, 1915 olayları konusundaki tüm görüşlerin, bu çerçevede Türklerin yaklaşımlarının da serbestçe ifade edilmesinin önündeki engellerin kaldırılması, bu konuda tarihe ışık tutacak tüm belgelerin ortaya çıkmasını teminen ilgili tarafların arşivlerindeki belgelerin ele alınacağı Ortak bir Tarih Komisyonu oluşturulması yönündeki iradesinin de arkasındadır” ifadelerini kullandı.

Müftüoğlu, Türkiye’nin bu tarihi konudaki görüşlerini teyit eden 15 Ekim 2015 tarihli Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının da bunu gerektirdiğini vurguladı.

Musa Erdoğan


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 1°C

  • Ankara

    Ankara -2°C

  • İzmir

    İzmir 4°C

  • Bursa

    Bursa 0°C

  • Trabzon

    Trabzon 2°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!