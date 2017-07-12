Müftüoğlu’ndan, Yunan Dışişleri Bakanına ‘Kıbrıs Konferansı’ eleştirisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias'ın 10 Temmuz 2017 tarihinde Sırbistan Dışişleri Bakanı Dacic ile Atina’da düzenlediği ortak basın toplantısında Kıbrıs Konferansı’nda Türkiye’nin uzlaşmadan uzak bir tutum sergilediği yönündeki ifadelere ilişkin bir soruyu cevapladı. Kocias'ın Kıbrıs Konferansı’nda Türkiye’nin uzlaşmadan uzak bir tutum sergilediği yönündeki ifadelerinin hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu ifade eden Müftüoğlu, “Evvelce de vurguladığımız üzere Türkiye, Kıbrıs Konferansı’nın Crans-Montana oturumuna, müzakere sürecinin en başından bu yana sergilemiş olduğu iyi niyet ve yapıcı yaklaşımla, Kıbrıs meselesine adil ve sürdürülebilir bir kapsamlı çözüm bulunabilmesi amacıyla katılmıştır. Konferans’ta hangi tarafların yapıcı davranmadığı ise tüm katılımcılarca bilinmektedir” ifadelerini kullandı.

“Kocias’ın, temelden yoksun suçlamalarda bulunmasını ve suçlama oyununa girişmesini esasen yadırgamamaktayız”

Kocias’ın temelden yoksun suçlamalarda bulunduğunu dile getiren Müftüoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

“Öte yandan, Bakan Kocias’ın, dünkü basın toplantısında yaptığı gibi temelden yoksun suçlamalarda bulunmasını ve suçlama oyununa girişmesini esasen yadırgamamaktayız. Zira kendi yaklaşımlarının uzlaşı ruhundan tümüyle yoksun ve yapıcılıktan uzak olduğunu bilenler, kendilerinin aksine iyi niyet ve yapıcılık sergileyenleri suçlayabilmek için asılsız ve gerçek dışı iddiaları gündeme getirirler. Yunanistan Dışişleri Bakanı’nın Kıbrıs Konferansı’ndan Cenevre’de olduğu gibi Crans-Montana’da da bir sonuç alınamamış olmasındaki sorumluluğu kendi üstünden atarak Türkiye’nin üzerine yıkmaya yönelik beyhude çabaları, müzakerelerin aslında ülkesinin ve Kıbrıs Rum tarafının iyi niyetten ve siyasi iradeden yoksun olmaları nedeniyle çöktüğünü örtbas etme gayretidir. Konferans’ın olumlu şekilde sonuçlanması için hiçbir gayret göstermeyen Bakan Kocias’ı hiç değilse bundan sonra sorumlu davranmaya davet ediyoruz.”

Caner Ünver

