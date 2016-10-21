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Müge Anlı'ya 'beni polise vermeyin' diye yalvardı

Ekranların reyting rekortmeni Müge Anlı, günlerdir Manisa Alaşehir’de kaybolan 3,5 yaşındaki Irmak Kupal cinayetiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı.

Müge Anlıya beni polise vermeyin diye yalvardı

21 Ekim 2016 11:35

Dün minik Irmak'ın katil zanlısı olan komşu Himmet Aktürk, Müge Anlı’ya işlediği vahşi cinayeti itiraf etti. Müge Anlı, bugünkü yayınında da cinayetin bilinmeyenlerini anlattı.

ÇUVALA KOYUP KONTEYNIRA ATMIŞ

Katil zanlısı 14 Ekim’de Irmak’ı evine aldıktan sonra öldürdüğünü, çuvala koyup bir konteynıra attığını ve eve geri döndüğünü itiraf etti.

Gece yarısından sonra konteynıra gidip baktığında cesedin hala orada olduğunu görünce de çuvalı sırtına alıp Alaşehir Ilıca Mahallesi, Ulupınar Mevkii’nde bulunan üzüm bağının altını eliyle kazarak gömdüğünü söyledi.
 
Cinayetin nedeni, para gönderdiği kadınların evine gelmemesi
3,5 yaşındaki Irmak’ı öldürdüğünü itiraf eden Himmet Aktürk; kadınlara kendisiyle birlikte olmak için para gönderdiğini, ancak gelmediklerini bu yüzden de küçük kızı evine aldığını ve cinayeti işlediğini ileri sürdü.

''BENİ POLİSE VERMEYİN'' DİYE YALVARDI

Katil zanlısı Himmet Aktürk kan donduran itirafını yaptıktan sonra Müge Anlı’ya; “Ben hastayım. Beni polise vermeyin. Hapse girmek istemiyorum. Beni döverler” dedi. Tek korkusunun cezaevine girmek olduğunu söyledi. Ancak Müge Anlı çoktan polis ekiplerine haber vermişti.  Ekipler gelen Himmet Aktürk’ü gözaltına alarak Manisa’ya gönderdi. Bugün savcı karşısına çıkarılması bekleniyor.

Etiketler: Irmak Kupal, müge anlı


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