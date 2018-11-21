Müge Anlı'ya çıkan Aycan Gezer'in anlattıkları izleyenleri etkiledi

Kasım başında Gaziantep'te gerçekleşen Ercan Gezer cinayeti Müge Anlı'da masaya yatırıldı. Kızını bulmak için Müge Anlı'dan yardım isteyen 30 yaşındaki anne Aycan Gezer, 2 Kasım'da gerçekleşen cinayet ile ilgili konuştu.

İddialara göre; Gaziantep'te yaşayan Gezer Ailesi'nin 14 yaşındaki küçük kızı Sevil, 2 Kasım günü Uğur Dişli adlı kişi tarafından kaçırıldı. Baba Ercan Gezer, kızını almak için Uğur Dişçi'nin evine gitti. Kızını alıp evine döneceğini düşünen baba, Uğur Dişçi'nin akrabaları tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Baba Gezer'in ölümünün ardından arkada hamile eşi ve 3 çocuğu kaldı.

Programda konuşan Aycan Gezer, "Kızımı kaçırdılar. Eşim kaçıranların evine gidip kızımı almak istedi. Orada kocamı pompalı tüfekle öldürdüler" dedi.

Anne Gezer, küçük Sevil'in de başına kötü bir şey gelmesinden endişe ettiğini dile getirdi.