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Müge Anlı’ya çıkan beyefendiler ağlanacak hallerine güldürdü

Ünlü programcı Müge Anlı’nın konukları aynı kadın tarafından dolandırılan üç beyefendi oldu. Afyonkarahisar’dan gelen Mehmet Arıtürk, Kayseri’den Osman Büyükelebaşı, Isparta’dan Ali Akden Ayşe isminde bir kadın tarafından dolandırıldı.

Müge Anlıya çıkan beyefendiler ağlanacak hallerine güldürdü

03 Ocak 2017 11:38

Müge Anlı’nın dünkü yayınına Mehmet Arıtürk konuk olmuş. Ayşe adlı bir kadının kendisini dolandırdığını söylemişti. Bugünkü yayına Mehmet Bey’le birlikte Kayseri’de yaşayan Osman Büyükelebaşı ve Isparta’da yaşayan Ali Akden konuk oldu.

Beyefendilerin yayında gösterilen Ayşe adlı kadının görüntüleri üzerine aralarında geçen diyalog herkesi güldürdü. Biri “Üstündeki bluzu ben aldım” dedi. Öteki; “O bluz şu anda benim evimde” dedi.

Aynı kadın tarafından dolandırılan beyefendiler ağlanacak hallerine güldürdü.

Etiketler: dolandırılma, müge anlı


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