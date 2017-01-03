Müge Anlı’nın dünkü yayınına Mehmet Arıtürk konuk olmuş. Ayşe adlı bir kadının kendisini dolandırdığını söylemişti. Bugünkü yayına Mehmet Bey’le birlikte Kayseri’de yaşayan Osman Büyükelebaşı ve Isparta’da yaşayan Ali Akden konuk oldu.

Beyefendilerin yayında gösterilen Ayşe adlı kadının görüntüleri üzerine aralarında geçen diyalog herkesi güldürdü. Biri “Üstündeki bluzu ben aldım” dedi. Öteki; “O bluz şu anda benim evimde” dedi.

Aynı kadın tarafından dolandırılan beyefendiler ağlanacak hallerine güldürdü.