Türk turizmi 2016 turizm sezonuna Rusya krizi, darbe girişimi ve terör olaylarının gölgesinde giriş yaptı. 2016 turizm sezonunun ilk sekiz ayında Muğla’ya havayolu ile 6 yüz 91 bin turist geldi.

Türkiye’nin önemli turizm ili Muğla’da diğer turizm bölgeleri gibi turizm sektöründe yılın ilk yarısında ciddi kayıp ile karşılaştı. Sektör, Rusya ve İsrail'le ilişkilerin normalleşmesiyle temmuza büyük moralle girdi.2016 turizm sezonunun ilk 8 ayında havayolu ile Muğla’ya gelen turist sayısı yüzde 30 düşüşle 6 yüz 91 bin 33 oldu. Bu verilere göre ilk sırayı 4 yüz 44 bin 356 ile İngiltere alırken en büyük artış yüzde yüz oranı ile 55 bin 241 ile Ukrayna oldu. Almanya 46 726 ile üçüncü olurken 36 bin 783 ,ile Hollanda dördüncü sırada yer aldı.

Ukraynalı seyahat acentelerinin Marmaris’teki sezon sonu gala gecesine katılan Dalaman Havayolları Genel Müdürü Hamdi Güvenç gazetecilere 2016 sezonunu değerlendirdi.Güvenç, turizm sezonun kötü başladığını ancak Rusya krizinin çözülmesi ile birlikte uçakların dolu gelmeye başladığını söyledi. Güvenç, 2017 sezonunda rekor beklediklerini açıklayarak, 2014 sezonunda kırılan rekorun 2 yüz bin üstüne çıkmayı hedeflediklerini kaydetti. Almanya’nın Germany Airways hava yolu şirketi anlaştıklarını ve haftada 2 yeni sefer daha eklendiği müjdesini de veren Hamdi Güvenç ,bölgede yerleşik yaşayan yabancıların kış sezonunda uçak sıkıntıları olduğunu bu yönde yabancı havayolu şirketleri ile ek sefer konması yönünde çalışma yürüttüklerini söyledi.

“Hava limanlarımız Avrupa'dan daha güvenli"

Türkiye’nin dünyada yeri doldurulamayacak bir turistlik ülke olduğunun altını çizen Dalaman Havayolları Genel Müdürü Hamdi Güvenç, Türkiye’deki havalimanlarının güvenli olmadığı konusunda Avrupa’da kara propaganda yürütüldüğünü, Türkiye’nin havayolu güvenliği olarak dünyanın en güvenli ülkeleri arasında yer aldığına dikkat çekti. Türk hava limanlarının son derece modern teknolojiyle donatıldığına değinen Güvenç, Türk havacılığının son 15 yılda çok mesafe kat ettiğini belirtti.Avrupa’nın en güvenli havalimanlarının Türkiye’de olduğuna vurgu yapan Güvenç, havalimanlarındaki güvenlik tedbirlerinin de en üst düzeyde olduğunu kaydetti.İngiltere’nin güvenlik şirketinin Haziran ayında yapmış olduğu incelemede Dalaman havalimanının tam not aldığını ifade eden Hamdi Güvenç, Avrupa ve Rusya’daki havayolu şirketlerinin resmi internet sitelerinde Türkiye havalimanlarının tanıtım filmlerinin paylaşıldığına işaret etti.



Vural Efecik

