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Muğla depremi sonrası Kandilli'den tsunami açıklaması

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, gece saatlerinde Muğla yakınlarında meydana gelen deprem sonrası 10 cm. tsunami dalgası ölçüldüğü bildirildi.

Muğla depremi sonrası Kandilliden tsunami açıklaması

21 Temmuz 2017 09:40

Muğla yakınlarında gece 01.31'de meydana gelen 6.3'lük deprem korku ve paniğe neden oldu. Depremin ardından 100'den fazla artçı ve tsunami oluştu. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada 10 cm. tsunami dalgası ölçüldüğü bildirildi.

Yapılan açıklamda şu ifadelere yer verildi: "Bodrum deniz seviyesi istasyonunda 10 cm tsunami dalgası ölçülmüştür. Bodrum ve civarı kıyı bölgelerimizde tsunami gözlenmiştir. Bu depremin bu andan sonra mevcut gözlenen ve ölçümlenen değerlerden daha yüksek bir dalgaya neden olması beklenmemektedir".
 

Etiketler: Kandilli Rasathanesi, Muğla depremi, tsunami açıklaması


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