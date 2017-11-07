Diğer
Kategoriler

Muğla merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muğla merkezli 14 ili kapsayan FETÖ-PDY soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 35 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Muğla merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu

07 Kasım 2017 09:13

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri içine sızmış FETÖ/PDY iltisakı olduğu konusunda haklarında delil elde edilen bir kısmı meslekten ihraç edilen ve bir kısmının da halen aktif görevde olduğu 35 subay ve astsubay hakkında eş zamanlı operasyon başlatıldı. Muğla merkezli operasyon, Kütahya, İzmir, Ankara, Van, İstanbul, Bitlis, Trabzon, Tunceli, Kayseri, Şanlıurfa, Manisa, Adana ve Eskişehir illerini kapsıyor.

Gözaltı kararı alınan şüphelilerin meslekten ihraç edilmiş ve halen aktif görevde olan deniz, hava ve jandarma personelini kapsadığı açıklandı. 

Bekir Tosun

Etiketler: fetö operasyonu, muğla

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç