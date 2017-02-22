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Muğla Milas’ta 31 göçmen ve 3 organizatör yakandı

Muğla’nın Milas ilçesinde gelen bir ihbar üzerine harekete geçen KOM Milas Grup Amirliği ekipleri tarafından 31 göçmen ve 3 organizatör yakalandı. Organizatörler ekipler tarafından gözaltına alındı.

Muğla Milasta 31 göçmen ve 3 organizatör yakandı

22 Şubat 2017 07:51

Milas’ta gelen ihbar üzerine Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile KOM Milas Grup Amirliği ekiplerince ortaklaşa düzenlenen operasyonda, İstanbul ilinden Bodrum’a göçmen taşıdıkları tespit edilen bir minibüs ile bir araç ekipler tarafından 19 Mayıs Bulvarı otobüs terminali civarında durdurdu.

Minibüsün kapalı kasa bölümünü açan ekipler Pakistan uyruklu oldukları tespit edilen 31 göçmen şahsı yakaladı. Ekipler tarafından yakalanan göçmenlerin ardından her iki araçta bulunan ve organizatör oldukları değerlendirilen A.Ö, S.G ve C.A. isimli şahıslar göçmen kaçakçılığı suçuyla gözaltına aldı.
Şahıslar Milas’taki işlemlerinin ardından Muğla’ya sevk edilerek göçmen kaçakçılığı suçundan adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. 

Çağrı Purma

Etiketler: göçmen, KOM, milas, muğla


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