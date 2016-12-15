Milas'ın Baharlı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, sigara içtiği gerekçesiyle çocuğunu kemerle döven baba gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre 13 yaşındaki İ.Ç’yi sigara içerken gördüğünü ileri süren 39 yaşındaki Ö.Ç, oğlunun okula gitmediğini öğrenmesi üzerine aramaya başladı. Aramalar sonucu oğlunu okulun yanındaki bir alanda sigara içerken gören baba, kontrolünü kaybetti. Çocuğu sanayi sitesindeki iş yerine getiren baba, üzerini çıkardığı çocuğu, herkesin gözü önünde kemerle darp etmeye başladı. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine jandarma ekipleri geldi. Ekipler, cumhuriyet savcısının talimatıyla babayı gözaltına aldı. Hastaneye götürülen çocuk, ilk tedavisinin ardından ciddi bir sağlık sorunu olmadığı için annesine teslim edildi. Öfkeli baba, ifadesinde çocuğu korkutmak amacıyla darp ettiğini belirterek, başka kötü bir amacı olmadığını söyledi.

Ö.Ç, adliyedeki ifade işlemlerinin ardından “kasten yaralama” suçlamasıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DEMET LEYNE