Edinilen bilgiye göre; Eskiköy Mahallesinden Dalyan Mahallesine seyreden Durali Kırmızı (30) yönetimindeki STA 1K 954 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı dönemeyerek elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile elektrik direği yıkılırken, araç sürücüsü Durali Kırmızı ile araçta yolcu olarak bulunan Muhammet Köse(26), Tufan Durmuş(36), Tarık Köse(31), Ferat Kör(27) yaralandı.

Görenlerin haber vermesi ile kaza mahalline gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralıları Ortaca Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. yaralılardan ikisi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.