Diğer
Kategoriler

Muğla şehidini zeytin dallarıyla uğurladı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü ’Zeytin Dalı Harekatı’nda teröristlerle girdiği çatışmada yaralanan ve tedavi gördüğü GATA’da dün şehit olan Uzman Çavuş Fuat Demir, binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Okuduğu ilkokulun bahçesindeki zeytin ağacının altında tören düzenlenen şehidin naaşına, vatandaşlar tarafından zeytin dalları bırakıldı.

Muğla şehidini zeytin dallarıyla uğurladı

07 Mart 2018 16:00

Afrin’de terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ’a yönelik olarak yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sırasında 1 Mart’ta 8 askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan Dalamanlı Jandarma Özel Harekat Uzman Çavuş Fuat Demir, tedavisinin sürdüğü GATA’da şehit düştü.

Bugün sabah saatlerinde havayoluyla Dalaman Havaalanı’na getirilen şehit Uzman Çavuş Fuat Demir’in naaşı, uzun bir araç konvoyunun eşliğinde baba ocağı olan Dalaman ilçesine 60 kilometre uzaklıktaki Gürleyik Mahallesine ulaştı. Son kez geldiği evinde helallik alınan şehit için, okuduğu Gürleyik İlkokulu bahçesinde tören düzenlendi.

ZEYTİN AĞACI ALTINDA TÖREN DÜZENLENDİ

Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Uzman Çavuş için özellikle bir zeytin ağacı gölgesinin tercih edildiği törene; Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Musa Çitil, Vali Esengül Civelek, Muğla milletvekilleri Nihat Öztürk, Mehmet Erdoğan ve Akın Üstündağ, Büyükşehir Belediye Başkan Dr. Osman Gürün, siyasi parti temsilcileri ve askeri erkan katıldı.

Bakan Özhaseki, tören boyunca şehidin Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü’nde görev yapan babası Enver Demir’in elini bir an olsun bile bırakmadı. Törene katılan vatandaş, şehidin naaşına zeytin dalları bıraktı. Demir ailesinin 3 çocuğundan birisi olan şehit, Muğla’nın yanı sıra Aydın ve Denizli’den gelen binlerce kişi tarafından Gürleyik Mahalle Mezarlığı’nda dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Bekir Tosun

 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç