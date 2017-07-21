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Muğla yine sallandı! |Son depremler | Bodrum'da deprem

Ege Denizi açıklarında 5 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi.

Muğla yine sallandı! |Son depremler | Bodrumda deprem

21 Temmuz 2017 20:23

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 20.09'da Ege Denizi açıklarında 5 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi. 

Meydana gelen son depremler:

Bodrum’da depremin yaraları sarılıyor

Ege Denizi’nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen Muğla'nın Bodrum ilçesinde depremin yaraları sarılmaya başlandı. Depremde en büyük zararın yaşandığı Gümbet sahilinde yaşanan dehşet anlarının ise yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Ege Denizi’nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin en fazla etkilediği merkezlerden olan Bodrum’da temizlik ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Depremin ardından oluşan tsunaminin vurduğu Gümbet sahilinde zarar gören ve denizde üst üste yığılan tekneler, vinçler yardımıyla karaya çekildi. Belediye ekiplerinin temizlik yaptığı sahiller ise tıklım tıklım olması gerektiği saatlerde boş kaldı.

Gümbet sahilinde dün gece yaşanan korku dolu anların ise yeni görüntüleri ortaya çıktı. Panik içinde sağa sola kaçışanlar bir kişinin cep telefonu tarafından kaydedildi. Yaşanan tsunamide maddi zarar görenler arasında balıkçılar da yer aldı. Ekmek teknelerini kurtarmayı başaran balıkçılar, sahilde teknelerinin bakımlarını yaptı. 

180 kişi daha Kos Adası'ndan Bodrum'a geldi

Ege'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından İstanköy (Kos) Adası'nda tatil yapan Türk vatandaşlarının ağırlıkta olduğu 180 kişi daha Bodrum Limanı'na geldi. İki kişinin hayatını kaybettiği Kos Adası'ndan toplam 385 kişi feribotlarla Türkiye'ye geldi.

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