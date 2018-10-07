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Muğla'da 33 Pakistan'lı yakalandı

Muğla'da 33 Pakistan'lı yakalandı
Muğla'da 33 Pakistan'lı yakalandı

Muğla’nın menteşe ilçesinde polis kontrol noktasında bir minibüs içerisinde 33 düzensiz göçmen yakalandı. Pakistan uyruklu düzensiz göçmenleri yurt dışına kaçırmaya çalıştığı öğrenilen iki organizatör de gözaltına alındı.

Menteşe ilçesine girişte polis uygulama noktasında denetim esnasında bir minibüs içinde 33 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen tespit edildi. Polis ekipleri minibüs içindeki 33 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen ve iki organizatörü gözaltına aldı. Düzensiz göçmenler önce Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildiler. Pakistan uyruklu düzensiz göçmenler sağlık kontrolünün ardından sınır dışı edilmek üzere Ula ilçesindeki Göç İdaresi Müdürlüğü'ne ait toplama merkezine gönderildi.
Yakalanan iki organizatör ise emniyetteki sorgularının ardından Adliyeye sevk edilecek.

Mustafa Altar Zeyhan
 

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