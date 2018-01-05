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Muğla'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Muğla’da merkez üssü Ula ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde orta şiddette bir deprem meydana geldi. Depremde her hangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

Muğlada 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

05 Ocak 2018 07:50

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgilere göre, saat 07.33'te merkez üssü Muğla’nın Ula ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde her hangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

Ula Kaymakamı Ali Yılmaz, yaptığı açıklamada; “Deprem sonrası bölgedeki tüm mahalle muhtarlarımızı aradık, her hangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını söylediler. Çok şükür her hangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. İlçemizde durum gayet sakin, normal yaşantı devam ediyor” dedi.

 Bekir Tosun

Etiketler: deprem, muğla, son depremler

 

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