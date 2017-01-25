Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Muğla’nın Datça ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 04.19'da meydana gelen sarsıntının yerin 16,31 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Muğla’nın Datça ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 04.19'da meydana gelen sarsıntının yerin 16,31 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
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