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Muğla’da 4.3 büyüklüğünde deprem

Muğla’nın Datça ilçesinde yerin 16.31 kilometre derinliğinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğlada 4.3 büyüklüğünde deprem

25 Ocak 2017 08:13

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Muğla’nın Datça ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 04.19'da meydana gelen sarsıntının yerin 16,31 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
 

Etiketler: AFAD, datça deprem, muğla deprem


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