Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Muğla’nın Datça ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 04.19'da meydana gelen sarsıntının yerin 16,31 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

