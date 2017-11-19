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Muğla'da 700 yıllık Tevrat ele geçirildi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 700 yıllık 7,5 milyon lira değerinde olduğu tahmin edilen ceylan derisi üzerine altın yazmalı Tevrat ele geçirildi.

Muğlada 700 yıllık Tevrat ele geçirildi

19 Kasım 2017 16:45

Edinilen bilgiye göre, Seydikemer ilçesinde tarihi eser kaçakçılarının ceylan derisi üzerine altın yazmalı Tevrat satmak için müşteri aradığı bilgisini alan jandarma ekipleri, yaklaşık bir ay önce şüphelilere ulaşarak müşteri kılığında pazarlık yaptı. Kaçakçılardan 3 milyon lira karşılığında Tevrat’ı almak isteyen ekipler, şüphelileri ikna edemedi. Bir süre sonra şüphelileri tekrar arayarak pazarlık yapan ekipler, kaçakçıları görüşmeye ikna etti.

Karadere Mahallesi’ndeki sahilde buluşma sırasında Muğla ve Seydikemer Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları operasyonla 4 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramada 700 yıllık ve yaklaşık değeri 7,5 milyon lira olduğu tahmin edilen ceylan derisi üzerine altın yazmalı Tevrat ele geçirildi. Sadettin U, Selahattin U, Zahit Ç. ve İlker A. adlı zanlılar, Seydikemer Jandarma Komutanlığına bağlı Eşen Karakol Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Sadettin U. çıkarıldığı mahkemece “tarihi eser kaçakçılığı yapmak” suçundan tutuklanırken, diğer 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tarihi eser niteliğindeki Tevrat'ın ise incelenmek üzere Fethiye Müze Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi. 

Murat Yalçın

Etiketler: muğla, Tevrat

 

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