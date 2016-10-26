Alınan bilgiye göre, Marmaris’in İçmeler Limanı’ndan hareket eden 15 metrelik 'Lutetia' isimli Malta bayraklı yat, Kadırgaburnu mevkiinde şüphe üzerine Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durduruldu. Yatta yapılan aramada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 57 Suriyeli, 10 Iraklı, 4 İranlı ve 2 Lübnanlı bulundu. Yasa dışı yollardan İtalya’ya gitmek için yola çıktıkları belirlenen kaçakların ifadesi üzerine aynı yatta bulunan Ukraynalı 2 organizatör de gözaltına alındı. Lüks yat, Sahil Güvenlik botuna bağlanarak Marmaris’e getirildi. Kaçaklar sağlık kontrolünün ardından Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi, organizatörlerin de adliyeye sevk edileceği bildirildi. Kaçakların organizatörlerle İtalya’ya gitmek için anlaştıkları, kişi başına yetişkinler için 5 bin, çocuklar için de 2 bin 500 dolar ödedikleri öğrenildi.

Vural Efecik

MUĞLA