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Muğla'da araç suya kapıldı: 1 ölü

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi’nde bulunan Kocaçay Deresi’nde yağmurla birlikte suyun aniden yükselmesi nedeniyle bir araç suya kapıldı. Araçta bulunan kadın ölü bulundu, eşini arama çalışmaları devam ediyor.

Muğlada araç suya kapıldı: 1 ölü

28 Şubat 2018 21:03

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