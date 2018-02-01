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Muğla’da bahar havası

Türkiye’nin özellikle Doğu ve Karadeniz bölgelerinde soğuk ve karlı bir mevsim yaşanırken, Şubat ayının ilk gününde Muğla’da bahar havası yaşanıyor. Artan hava sıcaklığına aldanan bazı ağaçlar çiçek açarken, tarlalar ve bahçeler papatyalar beyaz örtü ile kaplandı.

Muğlada bahar havası

01 Şubat 2018 09:48

Bodrum, Marmaris, Datça, Fethiye gibi turistik ilçelerde hava sıcaklığı 15-18 derece dolayında seyrederken, merkez ilçe Menteşe’de de hava sıcaklığı geceleri 3-5 derece, gündüzleri de 10-13 derece dolayında seyrediyor. Yerleşim birimlerine bu yıl hiç kar düşmeyen Muğla’da artan sıcak havaya aldanan özellikle Badem ve Armut ağaçları çiçek açmaya başladı. Özellikle güney yamaçlarda, güneşin gün boyu cömert davrandığı bölgelerde yeşil örtü hakim olurken, rengarenk çiçekler erken bahar havasına girdi.

Şubat ve Mart aylarında don ve kar yağışı yaşanmazsa, sahil kesiminden yüksek yerleşim birimlerinde Badem ağaçları erken meyve vermeye hazırlanıyor. Türkiye’nin en erken Çağla Badem ürünün alındığı Datça’da Şubat ayı sonlarında Çağla Bademi tüketici ile buluşması bekleniyor. 

Bekir Tosun
 

Etiketler: bahar, kış, muğla, yaz

 

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