Muğla'da dehşet: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Olay, Köyceğiz Mahallesi Nasuh Dede mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasında olan Aydın Bozkurt ve Zeynep Bozkurt, Köyceğiz Adliyesi’nde bugün görülen boşanma davasının ardından adliyeden ayrıldı. Aydın Bozkurt, dakikalar sonra 10 PS 383 plakalı araçla Ahmet Sivrikaya, Abdullah Sivrikaya ve ayrılık aşamasında olduğu eşi Zeynep Bozkurt’un içerisinde olduğu 48 P 3262 plakalı aracın önünü kesti.

Aydın Bozkurt, eşi ve ailesi ile burada tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonucu Bozkurt, yanında getirdiği tüfekle Ahmet Sivrikaya, Abdullah Sivrikaya ve eşi Zeynep Bozkurt’u vurdu, ardından intihar etti.

Geniş güvenlik önlemi alındı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi alarak, çalışma başlattı.

Aydın Bozkurt, Ahmet Sivrikaya ve Abdullah Sivrikaya olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı olan Zeynep Bozkurt ise önce Köyceğiz Devlet Hastanesine, oradan da Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, cinayetin yaşandığı yerde çalışma yaptı.

Cihat Cura

