Muğla’da FETÖ’nün gaybubet evine operasyon

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gaybubet evlerine yönelik çalışmalar neticesinde Menteşe ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında araması olan şahıslar tespit edildi. Ekipler T.K. ve İ.O.'yu Kötekli Mahallesi'nde çalıştıkları iş yerinde, T.K.’nın eşi A.K. ile Z.K. ve M.K. isimli kadınları da FETÖ terör örgütünün gaybubet evi olarak kullandığı evde gözaltına aldı. İ.O’nun üzerindeki kimliğin kardeşine ait olduğu ve üzerine kendi fotoğrafını yapıştırdığı, Denizli ilinde araması olduğu belirlendi. M.K. isimli kadının ise Afyonkarahisar'da arandığı ortaya çıktı.

Operasyonda gözaltına alınan T.K.’nın Muğla Ağır Ceza Mahkemelerince aranan işçi yapılanmasından sorumlu yönetici, A.K. ve Z.K. isimli kadınların da yurtlardan sorumlu yönetici olduğu belirtildi. Şüphelilerin TEM Şube Müdürlüğündeki sorgulamalarının ardından adli makamlara sevk edilmeleri bekleniyor.

Bekir Tosun

