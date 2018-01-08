Diğer
Kategoriler

Muğla’da FETÖ’nün gaybubet evine operasyon

Muğla’nın Menteşe ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gaybubet evlerine yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Muğlada FETÖnün gaybubet evine operasyon

08 Ocak 2018 23:43

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gaybubet evlerine yönelik çalışmalar neticesinde Menteşe ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında araması olan şahıslar tespit edildi. Ekipler T.K. ve İ.O.'yu Kötekli Mahallesi'nde çalıştıkları iş yerinde, T.K.’nın eşi A.K. ile Z.K. ve M.K. isimli kadınları da FETÖ terör örgütünün gaybubet evi olarak kullandığı evde gözaltına aldı. İ.O’nun üzerindeki kimliğin kardeşine ait olduğu ve üzerine kendi fotoğrafını yapıştırdığı, Denizli ilinde araması olduğu belirlendi. M.K. isimli kadının ise Afyonkarahisar'da arandığı ortaya çıktı.

Operasyonda gözaltına alınan T.K.’nın Muğla Ağır Ceza Mahkemelerince aranan işçi yapılanmasından sorumlu yönetici, A.K. ve Z.K. isimli kadınların da yurtlardan sorumlu yönetici olduğu belirtildi. Şüphelilerin TEM Şube Müdürlüğündeki sorgulamalarının ardından adli makamlara sevk edilmeleri bekleniyor. 

Bekir Tosun
 

Etiketler: fetö, muğla

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç