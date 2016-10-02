Kaza, Antalya - Fethiye Karayolu Çaykenarı Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aynur Çetin yönetimindeki 48 FU 879 otomobil, damat Süleyman Demirci idaresindeki 48 HP 787 plakalı otomobil ile kafa kafa çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle gelin arabasında bulunan gelin Yasemin Demirci, damat Süleyman Demirci, Ahmet Aydın (19) ve Ufuk Gürgör (29) ile diğer otomobilde bulunan sürücü Aynur Çetin ile araçta yolcu olarak bulunan Ece Gül Çetin (9), Efe Çetin (11) çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri burada yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla Fethiye Özel Lokman Hekim Esnaf ve Özel Letoon hastanelerine kaldırdı.

Damat Süleyman Demirci ayakta tedavi edilirken, gelin Yasemin Demirci'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

Gelin ve damadın Seydikemer'den kuaförden çıkıp Antalya'nın Kaş ilçesine gelin alma merasimi için gittikleri, akşam da Fethiye'nin Nif Mahallesi'nde düğünlerinin olacağı öğrenildi. Yaşanan kaza nedeniyle düğün merasiminin iptal edildiği öğrenildi.

Murat Yalçın

MUĞLA