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Muğla'da jandarma, Hz. İsa figürlü Haç heykeli ele geçirdi

Türkiye genelinde Jandarma ve Emniyet ekiplerinin genel ‘Huzur’ operasyonlarında Muğla İl Jandarma Komutanlığı Menteşe İlçe Jandarma ekipleri Marmaris yolu üzerindeki uygulamada Hz. İsa figürlü haç objesi ve gözyaşı kâsesi ele geçirdi.

Muğlada jandarma, Hz. İsa figürlü Haç heykeli ele geçirdi
Jandarma, Hz. İsa figürlü Haç heykeli ele geçirdi - Foto Galeri

11 Şubat 2017 08:26
Jandarma, Hz. İsa figürlü Haç heykeli ele geçirdi - Tıkla İzle

Menteşe-Marmaris karayolu 10. Kilometrede uygulama yapan Menteşe İlçe Jandarma ekipleri 48 SC 456 plakalı aracı durdu. Aracın bagaj bölümünde yapılan aramada çuval içine sarılı vaziyette 77x52,5 ebadında Bronz olduğu değerlendirilen Hz. İsa figürlü Haç obje ve gözyaşı kâsesi ele geçirdi. Araç içinde bulunan H.D. E.Y. A.B. ve M.A. isimli şüpheliler jandarma tarafından gözaltına alındı.

Ele geçirilen 4 objenin tarihi değerinin olup olmadığı Müze Müdürlüğü yetkililerinin incelemesi sonrası ortaya çıkacak. Jandarma ekipleri ele geçirilen ve tarihi eser olduğu tahmin edilen eserlere el koydu. Olayla ilgili olarak Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığına verilen bilgi sonrası 4 şahıs şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınmasından sonra serbest bırakıldı.

Bekir Tosun 

Etiketler: jandarma, marmaris


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