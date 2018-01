Muğla'da narenciye bahçesi ve seralar sular altında kaldı

Meteoroloji Müdürlüğünün uyarısını yaptığı kuvvetli yağış gece saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Narenciye bahçeleri ve seraları su altında kalan vatandalar, yetkililerden yardım talep etti.

Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü, aşırı yağmurun olduğu dönemlerde, her yıl aynı sorunla karşılaştıklarını söyledi.

Çöllü; “Belediye bize arıkların ve büzlerin yeterli olduğunu söylüyor. Ama görüldüğü gibi büzler buraya küçük geliyor. Arıklarında önünün işlenmesi lazım. İlerden de sanayinin suyu buraya basıyor. Sanayinden gelen suyun içinde de her türlü şey var. Sanayinin pisliği de buraya gelince her yeri tıkıyor. Tıkayınca da çekmeyen su seralara ve bahçelere zarar veriyor. Belediyeye bunun olacağını iletmiştik. Bize her şeyin normal olduğunu söylediler, demek ki normal değilmiş. Belediyenin bir an önce bu sorunu çözerek, üreticilerin sıkıntılarını gidermelerini istiyoruz” diye konuştu.

Karaburun Mahallesinde yaklaşık 10 dönüm serası bulunan üretici Erol Güzel, “sanayinin yağlı suyu bizim giden suyumuzu geriye yolluyor. Geriye gelince seramıza geliyor. Dağdan yeni yol açıldı, oradan gelen suda komple seranın içerisine giriyor. Görüntü ortada” şeklinde konuştu.

“Suyun tahliyesi için yardım bekliyoruz”

Belediyeye ve Kaymakamlığa konuyla ilgili müracaat ettiğini anlatan Güzel; “Ayrıca belediyeye sözlü olarak defalarca müracaat ettim. Arkadaşlar sağ olsunlar geliyorlar, yapacak bir şey yok diyerek gidiyorlar. Yağmur yağdığı için yapacak bir şey yokmuş. Mağdur durumdayım. 5 dönüm burası 4 dönümde diğer seram su altında kaldı” diyerek yetkililerden suyun tahliyesi için yardım talep ettiklerini belirtti.

“Ürünlerim çürüyecek”

Yaklaşık 20 dönümlük serasında biber üretimi yapan İbrahim Cangür, ürünlerinin yetişkin ve hasada hazır durumda olduğunu aktararak; “Biberlerin hepsi yetişkin durumdaydı, hasada da uygundu. Bu yağmurdan dolayı bunlar hasat olamayacak. Çürüyecek, verim kaybı, çiftçiye zarar. Bizim cebimize zarar daha doğrusu, yetkililerden gereğini yapmalarını rica ediyoruz” dedi.

Narenciye bahçesi sular altında kalan İbrahim Güzel ise şunları kaydetti; “5 dakika daha yağmur yağsaydı, evimin içi de su dolacaktı. Bahçem sular içinde, koyunlar var, giremiyorum. Toplamaya 15-20 gün sonra başlayabiliriz. Yetkililer gelip durumu kendi gözleriyle görsünler.”

Cihat Cura