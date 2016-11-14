Fethiye’de emlak işiyle uğraşan evli ve 2 çocuk babası Sabahattin Çalışkan (55), geçtiğimiz 18 Ekim Salı günü 48 PS 119 plakalı otomobiliyle Taşyaka Mahallesi’ndeki evinden ayrılarak Antalya’nın Kaş ilçesine gitti. Bir daha geri dönmeyen Çalışkan’a cep telefonunda da ulaşamayan ailesi, 19 Ekim’de polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Aile ve arkadaşları ayrıca Fethiye-Kaş arasındaki yollarda uzun süre Çalışkan’la birlikte otomobilini aradı ancak bir sonuca ulaşamadı.

Sabahattin Çalışkan 6 Kasım Pazar günü mantar toplamaya çıkan çevre sakinleri tarafından Esenköy Mahallesi Çırpı mevkiindeki ormanlık alanda, park halindeki otomobilinin içinde arka koltukta öldürülmüş halde bulundu. Otomobilin içinde çürümüş vaziyetteki ceset, Muğla Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

Fethiye-Kaş arasında 100'e yakın güvenlik kamerası incelendi

Sabahattin Çalışkan cinayetini aydınlatmak için Fethiye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından özel bir ekip kuruldu. Fethiye-Kaş arasında 100’e yakın güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, otomobilin görüntülerine ulaştı. Bu görüntülerin ışığında cinayetle ilgili olarak Çalışkan’ın arkadaşı İbrahim K. gözaltına alındı. Fethiye Adliyesi’ne sevk edilen İbrahim K. savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak, Seydikemer- Eşen T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

İbrahim K.’nın geçen yıl Ağustos ayında evlendiği, Çalışkan ile arkadaşlığının ise uzun yıllara dayandığı kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Murat Yalçın

MUĞLA