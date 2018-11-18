Muğla'da otomobil bahçe duvarına çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre; Soner Çalıkoğlu (52) idaresindeki 48 HF 293 plakalı otomobil, Fethiye-Seki karayolu Seki Mahallesinde, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçmesi sonu yol kenarında bulunan bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalede, 76 yaşındaki Cemile Küçüklü'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Sürücü Çalıkoğlu ile Asiye Nur ve Nurşen Çalıkoğlu (40), ambulanslarla Fethiye'deki hastanelere kaldırıldı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan Küçüklü'nün cesedi Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ekiplerinceçıkartıldı. Kaza nedeniyle karayolu bir süre tek şeritten verildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Murat Yalçın

