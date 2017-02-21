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Muğla'da spin atan otomobilin kamera görüntüleri ortaya çıktı

Muğla’nın Milas ilçesinde yolda spin atmaya çalışan bir otomobil, başka bir otomobille çarpış, meydana gelen kazada 1 ağır toplam 4 kişi yaralanmıştı. O kazayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Muğlada spin atan otomobilin kamera görüntüleri ortaya çıktı

21 Şubat 2017 11:58
Muğla'da spin atan otomobilin kamera görüntüleri ortaya çıktı - Tıkla İzle

Milas’ın Beçin Mahallesi’nde 18 Şubat Cumartesi günü akşam saat 22 sıralarında meydana gelen kazada Emrah T. idaresindeki 09 S 2111 plakalı otomobil, çevredeki vatandaşların iddialarına göre yol ortasında spin atmaya çalışırken, Ören Mahallesi’nden Milas istikametine doğru seyir halinde bulunan Mustafa Ali T. idaresindeki 48 KP 922 plakalı otomobille çarpışmıştı.

Meydana gelen kazanın ardından 09 S 2111 plakalı araç sürücüsü Emrah T. ve 48 KP 922 plakalı araç sürücüsü Mustafa Ali T. ile aynı araçta bulunan Deniz G. ve Sinan G. yaralanmış, yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alınmıştı.
Kamera görüntüleri ortaya çıktı

1 kişinin de ağır yaralanmasına neden olan kazanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, 09 S 2111 plakalı otomobil sürücüsü Emrah T.’nin yol kenarına arkadaşlarını bıraktıktan sonra yol ortasında aracıyla spin atmaya çalıştığı, bu sırada Ören istikametinden gelen Mustafa Ali T.’nin kontrolündeki 48 KP 922 plakalı araç ile çarpıştığı kontrolden çıkan araçların, park halindeki diğer araçlara da zarar verdiği görüldü.

Kazadan saniyeler öncesinde otomobilden inen Emrah T.’nin arkadaşlarının olaya ilk müdahalede bulunan kişiler olduğu da kameralara yansıdı.

ÇAĞRI PURMA

Etiketler: milas, muğla


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