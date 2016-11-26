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Muğla'da sulama kanalında can pazarı: 2 ölü, 1 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde DSİ kanalına düşerek akıntıya kapılan otomobilde can pazarı yaşandı. Suda sürüklenen 2 kişi kurtarmak için verilen tüm mücadeleye rağmen kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Muğlada sulama kanalında can pazarı: 2 ölü, 1 yaralı

26 Kasım 2016 07:04
Muğla'da sulama kanalında can pazarı: 2 ölü, 1 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, gece saatlerinde Patlangıç Mahallesi Karapınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Mustafa Serveroğlu Caddesi’nden Karapınar Caddesi’ne dönmek isteyen Ali Geyik (18) yönetimindeki 48 NR 196 plakalı otomobil, yoldan çıkarak su dolu DSİ kanalına uçtu. Otomobilin kanala düştüğünü fark eden vatandaşlar, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Düştüğü yerde ters dönen otomobilde bulunan Hasan Türkarslan (15) akıntıya kapıldı. Kanalda yaklaşık 2 kilometre sürüklenen Türkarslan, Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri tarafından çıkarıldı. Ambulansla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesine kaldırılan Türkarslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Kanalın içine düşen otomobilden çıkarak akıntıya kapılan Eren Özmen (15) ise, çevredeki vatandaşlar tarafından bir ip yardımıyla kanaldan çıkarılarak hastanede tedavi altına alındı.
Sürücüye aracın sudan çıkartılmasının ardından ulaşıldı.

Kanalın içinde ters vaziyette bulunan araçta bir kişinin daha olduğu bilgisi gelmesi üzerine vinç yardımıyla otomobil su dolu kanaldan çıkarıldı. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan kişinin sürücü Ali Geyik olduğu ve hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazazedelerin yardımına koşan ilk kişilerden olan Mehmet Beder, "Daha önceden de burada kaza oldu. Tel örgü yetmiyor, buranın kapanması lazım. Daha kaç kişinin ölmesi gerekiyor?" diyerek yetkililere sitem etti.

Etiketler: muğla, Sulama kanalı


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