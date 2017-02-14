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Muğla'da “Tek taşını al, kafana çal” eylemi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir grup kadın, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde yaptıkları eylemle kadına yönelik şiddeti protesto etti.

Muğlada “Tek taşını al, kafana çal” eylemi

14 Şubat 2017 20:14

Belediye meydanında toplanan bir grup kadın, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde eylem yaptı. Bodrum Kadın Dayanışması Derneği tarafından yapılan eylemine katılan kadınlar, erkeklerden hediye istemediklerini söyledi. Ellerinde dövizlerle meydana gelen kadınlar “Tek taşını al başına çal”, “Aşk dediniz beynimizi yediniz”, “eşitlik yoksa aşk da yok” şeklinde sloganlar attı.

Grup adına bir açıklama yapan Figan Erozan, “Aşk uğruna kadınları nasıl öldürdüklerini bu eylemlerle anlatıyoruz. Biz 14 Şubat Sevgililer Günü’nde hediye almayı reddediyoruz. Kadın olduğunun farkına varmak. Aşk uğruna nasıl öldüğümüzü, tacize veya tecavüze uğradığımızı sokaklara çıkıp anlatıyoruz. Bizim için bugünün önemi şudur: Bugün Yağmur Çırpanında öldürüldüğü gündür. 3 yıl önce erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Biz her yıl 14 Şubatta sokaklarla çıkarız ve ısrarla hediye almayı ret ederiz. Biliyorsunuz 14 Şubat günün kadınlara hediye alarak bize hediye verme aracı olarak görüyorlar. Biz bunu kabul etmiyoruz ve hediyeleri istemiyoruz. Bize hediye gerekmiyor, bize can güvenliği gerekiyor. Tacize, tecavüze ve her türlü şiddete karşı durmak istiyoruz. Her gün 3 kadın öldürülüyor bu ülkede. Biz bunu gündeme getirmek istiyoruz. Bizim yaşamaya hakkımız var. Bize öğretilen aşk rollerini sevgi rollerini ret ediyoruz. Bu roller bizi ölüme götürdü. Eşit olamayan aşkı da, sevgiyi de istemiyoruz” dedi.

Yapılan açıklamanın ardından grup olaysız dağıldı.

Eren Ayhan

Etiketler: Bodrum, kafana çal eylemi, muğla, Tek taşını al


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