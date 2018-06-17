Muğla’da trafik durma noktasına geldi

Üç günlük bayram tatilini Muğla’da geçirmek için araçlarıyla gelen tatilciler trafik ışıklarında uzun kuyruklar oluşturdu. Özellikle Marmaris-Gökova kavşağı arasında 15 kilometreye ulaşan araç kuyruğu oluşurken, Ula’nın Kızılağaç Mahallesi ile Menteşe arasındaki trafik ışıklarında yaşanan yoğunluk sonrası ışıklar devre dışı bırakıldı.

Öğle saatlerinde başlayan yağmur sonrası Sakartepe rampasında seyir halindeki araçlar tırmanma şeridinde yolun kayganlaşması nedeniyle yavaş hareket zorunda kaldı. Saatte 110 bin aracın geçiş yaptığı Sakar Geçidi’nde trafik durma noktasına geldi. Trafikten bunalan bazı sürücüler, buldukları noktalara park ederek dönüş çilesinin bitmesini beklemeye başladı. Dönüş yönünde trafiğin durma noktasına geldiği yolun karşı şeridinde ise bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar aracın seyretmesi ise dikkat çekti.

Bekir Tosun

