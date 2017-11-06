Muğla'da traktör devrildi: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, Atakent Mahallesi'nde Bilal Baş (45) yönetimindeki 48 E 7443 plakalı traktör şarampole devrildi. Devrilen traktörü gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücü Baş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Baş’ın cesedi Dalaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Baş’ın cesedi, Ortaca Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Cihat Cura

