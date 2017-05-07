Diğer
Kategoriler

Muğla'da traktör sulama kanalına devrildi: 1 ölü

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde traktörün sulama kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Muğlada traktör sulama kanalına devrildi: 1 ölü

07 Mayıs 2017 23:09

Edinilen bilgiye göre; Hamitköy Mahallesi Katmış Sokakta Metin Eyinç'in (40) kullandığı 48 K 4146 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çiftlik etrafında açılan sulama kanalına devrildi. Traktörün devrilmesi ile sürücü Eyinç ve yanında yolcu olarak bulunan oğlu Emir Eyinç (5) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları Köyceğiz Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan durumu ağır olan Emir Eyinç, ilk tedavisinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi sevk edildi. Traktör sürücüsü Metin Eyinç ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Eyinç'in Aydın’ın Efeler ilçesinde öğretmen olarak görev yaptığı ve hafta sonu tatili için ailesinin yanına geldiği öğrenildi.

Mahalle sakinlerinden sulama kanalına tepki

Mahalledeki sulama kanallarına tepki gösteren mahalle sakinleri; "Kapatacağız diyerek açtılar. Kapatmadılar. En kıymetli canımız gitti. Başka canlar yanmasın burada çocuklarımız var. Burası kapansın başka canlar gitmesin” dedi. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Cihat Cura
 

Etiketler: muğla, traktör


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!