Diğer
Kategoriler

Muğla’da uyuşturucu serasına operasyon: 9 gözaltı

Muğla’da jandarma ekiplerinin üç ayrı ilçede uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda kenevir yetiştirmek için oluşturulmuş sera düzeneği ortaya çıkartıldı. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Muğlada uyuşturucu serasına operasyon: 9 gözaltı

10 Ocak 2018 15:47

Edinilen bilgiye göre; Muğla İl Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Yerel Eylem Planı çerçevesinde Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda belirlenen 10 şüphelinin ev, işyeri ve araçlarında arama yapıldı.
Bir adreste kenevir yetiştirmek için özel sera düzeneğinin ortaya çıkarıldığı operasyonda 316,13 gram kubar esrar, 205 kök kenevir bitkisi, 120 gram kenevir tohumu, 2 adet esrar içiminde kullanılan aparat, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet muşta, 3 adet eski eser niteliği taşıyan Amfora ele geçirildi. Yapılan aramalarda yakalanan 9 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin ise yakalanması çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

Bekir Tosun
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç