Muğla’da uyuşturucu serasına operasyon: 9 gözaltı

Edinilen bilgiye göre; Muğla İl Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Yerel Eylem Planı çerçevesinde Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda belirlenen 10 şüphelinin ev, işyeri ve araçlarında arama yapıldı.

Bir adreste kenevir yetiştirmek için özel sera düzeneğinin ortaya çıkarıldığı operasyonda 316,13 gram kubar esrar, 205 kök kenevir bitkisi, 120 gram kenevir tohumu, 2 adet esrar içiminde kullanılan aparat, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet muşta, 3 adet eski eser niteliği taşıyan Amfora ele geçirildi. Yapılan aramalarda yakalanan 9 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin ise yakalanması çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

Bekir Tosun

