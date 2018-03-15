Diğer
Kategoriler

Muğla'da üzerine televizyon düşen çocuk hayatını kaybetti

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, oynarken üzerine televizyon düştüğü iddia edilen 2 yaşındaki çocuk öldü.

Muğlada üzerine televizyon düşen çocuk hayatını kaybetti

15 Mart 2018 15:45

Olay, Seydikemer ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ndeki tek katlı evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kayın pederini öldürdüğü iddiasıyla cezaevinde tutuklu bulunan K.T. ve P.T. çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan 2 yaşındaki kız çocuğu M.T., 2 kardeşiyle salonda oynadıkları sırada sehpada bulunan televizyon, M.T.'nin üzerine düştü. Gürültüyü duyan anne P.T., çocuklarının yanına koştu. Kızının üzerindeki televizyonu alan P.T., komşularından yardım istedi.

Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük çocuğu ilk müdahalesinin ardından Fethiye’deki özel bir hastaneye kaldırıldı. M.T., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bebeğin cesedi Cumhuriyet Savcısı tarafından hastanede yapılan ön otopsinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp'a gönderildi. Anne P.T. ise ifadesine başvurulmak üzere polis ekiplerince emniyete götürüldü. 

Murat Yalçın

Etiketler: muğla

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç