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Muğla’da yanmış kadın cesedi bulundu

Muğla’nın Menteşe ilçesi Düğerek Mahallesi’nde belden aşağısı yanmış kadın cesedi bulundu. Cesedin 72 yaşındaki Nermin Gözer’e ait olduğu tespit edildi.

Muğlada yanmış kadın cesedi bulundu

29 Ekim 2016 23:44
Muğla’da yanmış kadın cesedi bulundu - Tıkla İzle

Düğerek Mahallesi Karabağlar Yaylası Hafız Gürün Çıkmazı Sece mevkisinde arazide belden aşağısı yanmış bir ceset gören vatandaşlar polise bilgi verdiler. Olay yerine gelen Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri kadının Nermin Gözer'e ait olduğunu tespit etti. Polis araziyi güvenlik şeridi çekerek giriş ve çıkışları kapattı. Olay yerine Muğla Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı geldi. Yapılan incelemenin ardından 72 yaşındaki Gözer'in cesedi kesin ölüm nedeninin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Bekir Tosun
 


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