Düğerek Mahallesi Karabağlar Yaylası Hafız Gürün Çıkmazı Sece mevkisinde arazide belden aşağısı yanmış bir ceset gören vatandaşlar polise bilgi verdiler. Olay yerine gelen Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri kadının Nermin Gözer'e ait olduğunu tespit etti. Polis araziyi güvenlik şeridi çekerek giriş ve çıkışları kapattı. Olay yerine Muğla Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı geldi. Yapılan incelemenin ardından 72 yaşındaki Gözer'in cesedi kesin ölüm nedeninin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bekir Tosun

