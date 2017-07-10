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Muğla'da zincirleme kaza: 3 ölü, 4 yaralı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde iki otomobil ile kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, birisi ağır 4 kişi karalandı.

Muğlada zincirleme kaza: 3 ölü, 4 yaralı

10 Temmuz 2017 18:51

Kaza, Fethiye-Antalya karayolu üzeri Çaltılar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fethiye’den Antalya istikametine seyreden Muzaffer Konu idaresindeki 48 HF 877 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Tayyar Ekinci’nin yönetimindeki 48 HP 296 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Arkadan gelen İbrahim Özdemir idaresindeki 17 EV 333 plakalı otomobil ise kamyonete yandan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Muzaffer Konu, aynı otomobildeki Gülsüm Işık ve kamyonette bulunan Saniye Ekinci olay yerinde yaşamını yitirdi. Kamyonet sürücüsü Tayyar Ekinci ile kaza yapan araçlara çarpan otomobildeki İbrahim Özdemir, eşi ve çocuğu ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Fethiye’deki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan kamyonet sürücüsü Tayyar Ekinci’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları sinir krizi geçirdi. Kaza nedeniyle Fethiye-Antalya karayolunda yaklaşık 2 saat boyunca trafik kontrollü olarak sağlandı.  

Murat Yalçın
 

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Etiketler: muğla, seydikemer


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