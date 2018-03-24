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Muğla’daki izinsiz kazıda 5 kişi suçüstü yakalandı

Muğla’nın Yatağan ilçesinde, define aramak için izinsiz kazı gerçekleştiren 5 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Muğladaki izinsiz kazıda 5 kişi suçüstü yakalandı

24 Mart 2018 01:03

Edinilen bilgiye göre, Yatağan Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yava Mahallesi Gökgedik mevkisinde izinsiz kazı yapılacağı bilgisine ulaştı. 

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirtilen bölgeye ulaştı. Jandarmanın geldiğini fark etmeyen 5 kişi, kazı yaptıkları sırada ekipler tarafından gözaltına alındı. 

Ekipler, şüphelilerin kazı için kullandıkları 2 detektör, 4 define arama aparatı, 4 kazma ve 2 kürek ele geçirdi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından C.K, D.M, H.D, H.O. ve S.A. adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.  

Berna Kuş

 

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