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Muğla’nın 5 ilçesinde okullara kar tatili

Muğla Valiliği, gece saatlerinden itibaren etkili olmaya devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 5 ilçede okulların 1 günlüğüne tatil edildiğini duyurdu.

Muğlanın 5 ilçesinde okullara kar tatili

10 Ocak 2017 08:52

Muğla’da gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Muğla Valiliği, şiddetli kar yağışının hakim olduğu Seydikemer, Yatağan, Ula, Kavaklıdere ve Menteşe ilçelerinde okulların 1 günlüğüne tatil edildiğini açıkladı.

Etiketler: kar tatili, Muğla Valiliği


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