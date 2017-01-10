Muğla’da gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Muğla Valiliği, şiddetli kar yağışının hakim olduğu Seydikemer, Yatağan, Ula, Kavaklıdere ve Menteşe ilçelerinde okulların 1 günlüğüne tatil edildiğini açıkladı.
Muğla’da gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Muğla Valiliği, şiddetli kar yağışının hakim olduğu Seydikemer, Yatağan, Ula, Kavaklıdere ve Menteşe ilçelerinde okulların 1 günlüğüne tatil edildiğini açıkladı.
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